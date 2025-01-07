Момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Euronews".

Напомним, что число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53.

По данным оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР, пострадали 62 человека.