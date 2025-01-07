https://news.day.az/world/1721034.html Момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа". По данным оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР, пострадали 62 человека.
Момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео
Момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Euronews".
Напомним, что число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53.
По данным оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР, пострадали 62 человека.
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