https://news.day.az/world/1721008.html Мощное землетрясение в Тибете - десятки погибших и раненых Сильное землетрясение в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР привело к гибели 32 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Уточняется, что стихия привела к разрушению многих зданий. Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ.
Мощное землетрясение в Тибете - десятки погибших и раненых
В Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 7,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.
По последним данным погибли 32, более 38 человек ранены.
Уточняется, что стихия привела к разрушению многих зданий. Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. Проводится эвакуация населения в связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков. В зоне бедствия начата эвакуация населения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре