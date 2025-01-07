Мощное землетрясение в Тибете

В Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

По последним данным погибли 32, более 38 человек ранены.

Уточняется, что стихия привела к разрушению многих зданий. Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. Проводится эвакуация населения в связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков. В зоне бедствия начата эвакуация населения.