Команда Трампа не определилась с планом по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не определилась со своей стратегией разрешения конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на европейских чиновников, встречавшихся с членами окружения Трампа в последние недели.

По словам собеседников издания, из-за отсутствия четкого плана администрация Трампа может продолжить оказание помощи Киеву после инаугурации республиканца.

"Вся команда Трампа одержима силой и тем, чтобы казаться сильными, поэтому они пересматривают подход на украинском направлении", - заявил один из источников FT, добавив, что в окружении Трампа не хотят повторения катастрофы с выводом американских сил из Афганистана.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта в Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе своей предвыборной кампании. Так, он заявил о стремлении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме урегулирования конфликта в Украине гораздо раньше, чем через полгода после инаугурации. Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента Кит Келлог, со своей стороны, в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы уложиться в стодневный срок.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ранее упомянул о том, что по имеющейся у Лондона информации, в администрации Трампа исходят из того, что соглашение по Украине может быть достигнуто ближе к концу апреля.