Рейтинг Макрона пробил очередное дно

Уровень одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает снижаться, достигнув рекордного минимума за последние шесть лет.

Как сообщает Day.Az, согласно данным опроса Ipsos, проведенного для издания La Tribune Dimanche, рейтинг французского лидера упал до 21%, что на два пункта ниже, чем в ноябре 2024 года.

Этот показатель близок к историческому минимуму, зафиксированному в декабре 2018 года, когда протесты "желтых жилетов" охватили страну, и уровень одобрения президента составил 20%. С июня 2024 года, после назначения внеочередных парламентских выборов, которые привели к расколу в Национальной ассамблее и осложнили бюджетные дебаты, рейтинг Макрона снизился на 12 пунктов.