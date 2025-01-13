https://news.day.az/world/1722507.html В Иране произошло землетрясение Сегодня в 11:45 по местному времени в районе Бехбахан провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошло землетрясение силой 4 балла. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
В Иране произошло землетрясение
Сегодня в 11:45 по местному времени в районе Бехбахан провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошло землетрясение силой 4 балла.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Напомним, что 4 января в провинции Хузестан произошло землетрясение силой 5,6 балла. В результате землетрясения был нанесен ущерб более 200 домам.
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