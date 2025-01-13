https://news.day.az/world/1722607.html Оппозиционный депутат парламента Армении погиб в ДТП - ФОТО Автомобиль с телом депутата от фракции "Армения" Мгера Саакяна обнаружили в ущелье. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, транспортное средство упало в ущелье с высоты 350-400 метров.
Оппозиционный депутат парламента Армении погиб в ДТП - ФОТО
Автомобиль с телом депутата от фракции "Армения" Мгера Саакяна обнаружили в ущелье.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, транспортное средство упало в ущелье с высоты 350-400 метров.
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