https://news.day.az/world/1722607.html

Оппозиционный депутат парламента Армении погиб в ДТП - ФОТО

Автомобиль с телом депутата от фракции "Армения" Мгера Саакяна обнаружили в ущелье. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, транспортное средство упало в ущелье с высоты 350-400 метров.