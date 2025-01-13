Оппозиционный депутат парламента Армении погиб в ДТП

Автомобиль с телом депутата от фракции "Армения" Мгера Саакяна обнаружили в ущелье.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, транспортное средство упало в ущелье с высоты 350-400 метров.