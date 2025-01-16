ЕС приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа

ЕС остается приверженным всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, комментируя соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Я приветствую достигнутое сегодня соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Надеюсь, что оно положит конец страданиям гражданского населения, а те, кто находятся в плену, смогут воссоединиться с близкими.

Это соглашение должно обеспечить немедленный доступ к необходимой гуманитарной помощи и создать условия для восстановления Газы", - добавил он в заявлении в соцсети X.