https://news.day.az/world/1723144.html ЕС приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа ЕС остается приверженным всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, комментируя соглашение о прекращении огня в секторе Газа. "Я приветствую достигнутое сегодня соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
ЕС приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа
ЕС остается приверженным всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, комментируя соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
"Я приветствую достигнутое сегодня соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Надеюсь, что оно положит конец страданиям гражданского населения, а те, кто находятся в плену, смогут воссоединиться с близкими.
Это соглашение должно обеспечить немедленный доступ к необходимой гуманитарной помощи и создать условия для восстановления Газы", - добавил он в заявлении в соцсети X.
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