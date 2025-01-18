В Южной Корее растет число задержанных

В Южной Корее число задержанных во время масштабного митинга у Западного окружного суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста президента Юн Сок Ёля, достигло 40 человек.

Как сообщает агентство Yonhap, протестующие требуют освобождения главы государства из-под стражи, передает Day.Az.

По данным полиции, в акции участвуют около 44 тысяч человек. Инциденты на митинге привели к ряду задержаний: 22 человека подозреваются в незаконном проникновении на территорию суда, 10 - в сопротивлении властям и нападении на автомобиль антикоррупционного управления, которое ранее арестовало президента. Также зафиксированы случаи применения силы против полицейских и представителей СМИ.

Слушания, начавшиеся в 14:00 по местному времени, завершились к 19:00. Ожидается, что решение суда по делу Юн Сок Ёля будет оглашено в ближайшее время. Напряжённая ситуация вокруг дела президента вызывает широкий общественный резонанс, что только усиливает внимание к развивающимся событиям.