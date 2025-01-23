Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула стремительный прогресс в глобальном переходе на "чистую" энергию во время панельной дискуссии "Все на борту для энергетического перехода" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, передает Day.Az.

"Мир переходит на "чистую" энергию быстрее, чем когда-либо. Только в прошлом году глобальные расходы на "чистую" энергию достигли рекордного уровня в 2 триллиона долларов. На каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, приходилось 2 доллара инвестиций в возобновляемую энергию. А в энергетическом секторе инвестиции в "чистую" энергию превышают вложения в ископаемое топливо в 10 раз", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что такой переход стал результатом многолетних усилий и амбициозных целей, установленных на конференции COP28.

"Мы заявили, что утроим использование возобновляемой энергии и удвоим энергоэффективность к 2030 году. Очевидно, что переход к "чистой" энергии уже происходит, и он останется надолго. И это не только хорошие новости для планеты. Это также хорошие новости для инноваций. Это хорошие новости для энергетической независимости, потому что это - местная энергия. Она создает хорошие рабочие места у нас дома. Это хорошо для экономической конкурентоспособности. И, наконец, это снижает счета за энергию, что выгодно для домохозяйств и бизнеса," - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен выделила три ключевые цели для сохранения этого импульса.

"Во-первых, мы должны поддерживать динамику нашего исторического глобального энергетического соглашения. Эти глобальные энергетические цели должны быть отражены в следующей волне национально определяемых вкладов, так называемых NDC. Мы должны превратить коллективные обещания в измеримый прогресс. В Европе мы подняли нашу цель по возобновляемым источникам энергии на 2030 год до более чем 42%. Сегодня мы достигли уровня в 23%, поэтому впереди нас ждет много работы. Пятьдесят процентов нашего электричества уже поступает из возобновляемых источников. Но, как вы знаете, действует принцип: измеряешь - значит делаешь. Именно поэтому мы полагаемся на доверенное партнерство с Международным энергетическим агентством, чтобы измерить прогресс в достижении наших целей", - сказала она.

Она также подчеркнула важность воплощения целей в конкретные проекты.

"Наша вторая цель - превратить эти цели в очень конкретные проекты. Вот почему под руководством Бразилии в рамках COP этот форум сосредоточится на знаковых инициативах, например, проектах, которые обеспечивают электричеством малообеспеченные сообщества, или проектах, которые запускают новые чистые отрасли и масштабируют "чистую" энергию по всему миру. Таким образом, мы можем учиться друг у друга, обмениваться лучшими практиками и добиваться прогресса в конкретных проектах, которые реально меняют жизнь людей", - отметила она.

Наконец, президент Еврокомиссии призвала к увеличению инвестиций для ускорения прогресса.