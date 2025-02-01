Венесуэла согласилась принимать "нелегальных мигрантов и членов банд"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать обратно депортируемых из Соединенных Штатов венесуэльских нелегальных мигрантов и членов преступных группировок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Венесуэла согласилась принимать обратно в свою страну всех венесуэльских нелегальных мигрантов, которые расположились в США, включая членов банды Tren de Aragua", - написал он в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также указал, что Венесуэла согласилась обеспечить их транспортировку.

Ранее посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл посетил Каракас, где встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как заявил ранее Госдепартамент, Гренелл обсуждал возвращение в Венесуэлу нелегальных венесуэльских мигрантов, а также освобождение ряда американских граждан. В пятницу вечером посланник Трампа заявил об освобождении из Боливарианской Республики шести граждан США.

Как сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, поездка Гренелла в Каракас не означает, что Вашингтон признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Ранее Трамп подписал указ, призывающий провести тщательное расследование всех дел о предоставлении убежища гражданам Венесуэлы, прибывшим в США с 2012 года. Он считает, что "90% венесуэльцев, проживающих в США, солгали нации о том, что в Венесуэле их жизни угрожает опасность". Ранее президент Мадуро выражал надежду, что приход Трампа к власти в США "открывает двери для новых взаимовыгодных отношений" для Венесуэлы.