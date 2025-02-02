Фанаты освистали гимн США в матче НХЛ

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" из Канады освистали гимн США. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Sports Illustrated.

Эпизод произошел перед матчем канадской команды с "Миннесота Уайлд". Услышав национальный гимн Соединенный Штатов, болельщики подняли гул и начали свистеть, заглушая звуковую дорожку.

Как сообщает издание, таким образом фанаты, скорее всего, выразили недовольство политикой нового президента США Дональда Трампа. Глава государства ввел высокие пошлины на товары из Канады и предлагал государству отказаться от независимости и стать 51-м штатом.