Рубио не исключил принятия Вашингтоном новых антикитайских мер

США могут не ограничиться введением пошлин в отношении Китая и объявить о новых мерах, направленных против Пекина. С таким заявлением выступил в понедельник американский госсекретарь Марко Рубио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Fox News о том, следует ли Китаю ожидать чего-либо, помимо уже объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Как заявил Рубио, новые шаги будут сделаны, если Китай продолжит "обманывать и воровать".

Трамп подписал 1 февраля указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР.

Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики и Канады после того, как президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. мексиканских военнослужащих на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал продолжить укреплять границу с США, в том числе для того, чтобы перекрыть потоки поставок в Соединенные Штаты наркотического вещества фентанил.

На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн.