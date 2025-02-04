Еще одна страна выступила за ликвидацию USAID

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала закрыть Агентство по международному развитию США (USAID) из-за его вмешательства во внутренние дела других государств.

Как передает Day.Az, выступая на пресс-конференции, Шейнбаум отметила, что USAID на протяжении многих лет финансировало как исследовательские проекты, так и оппозиционные группы в правительствах разных стран. В частности, она привела в пример Мексику, где организация "Мексиканцы за коррупцию и безнаказанность" получала поддержку от американского агентства.

"Почему USAID вмешивается в политику? Это агентство действительно лучше закрыть," - заявила мексиканский лидер.

По ее мнению, если США действительно хотят оказывать поддержку другим странам, то они должны использовать более прозрачные механизмы.

Стоит отметить, что администрация Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID. Руководителем агентства временно назначен госсекретарь США Марко Рубио. Эти действия вызвали резкую критику со стороны Демократической партии, поскольку USAID традиционно являлось одним из инструментов внешней политики Вашингтона, формально оставаясь независимым агентством, но фактически работая под эгидой Госдепартамента США.