Четыре человека погибли на юге Филиппин в результате падения частного самолета Beech King Air 350. Об этом сообщило Филиппинское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, авиакатастрофа произошла в 14:30 (10:30 по бакинскому времени) вдали от крупных населенных пунктов. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.

Авиационные власти Филиппин начали расследование инцидента.