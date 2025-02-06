https://news.day.az/world/1728207.html На Филиппинах разбился самолет, есть погибшие Четыре человека погибли на юге Филиппин в результате падения частного самолета Beech King Air 350. Об этом сообщило Филиппинское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его данным, авиакатастрофа произошла в 14:30 (10:30 по бакинскому времени) вдали от крупных населенных пунктов.
На Филиппинах разбился самолет, есть погибшие
Четыре человека погибли на юге Филиппин в результате падения частного самолета Beech King Air 350. Об этом сообщило Филиппинское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, авиакатастрофа произошла в 14:30 (10:30 по бакинскому времени) вдали от крупных населенных пунктов. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.
Авиационные власти Филиппин начали расследование инцидента.
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