В Бразилии самолет упал посреди оживленной улицы

В бразильском городе Сан-Паулу небольшой самолет врезался в пассажирский автобус во время попытки совершить аварийную посадку. Погибли минимум два человека, еще двое ранены.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Mirror.

Самолет King Air F90 сегодня утром вылетел из парка Кампо-де-Марте в городе Лима. При падении он также зацепил стоящие рядом машины. После крушения лайнер, автобус и еще несколько авто загорелись. На месте работают спецслужбы.

Самолет рассчитан на восемь пассажиров, но сколько человек там было в момент аварии, пока неизвестно. Спасатели достали из лайнера тела двух погибших.

По данным пожарной службы, в автобусе в момент падения самолета не было пассажиров. Небольшие ранения получили водитель, а также мотоциклист, который проезжал мимо.