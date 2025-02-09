Возможное землетрясение у Санторини будет ощущаться и в Турции

Возможное землетрясение у греческого острова Санторини магнитудой 7,5 будет ощущаться в Турции с магнитудой 5. К такому выводу пришли турецкие ученые из Университета девятого сентября в Стамбуле и других вузов. Как сообщает телеканал Habertürk, специалисты подготовили модель удара стихии и предварительный отчет о последствиях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с их выводами землетрясение магнитудой 7,5, которое может произойти в районе острова Санторини в Эгейском море, будет ощущаться в Турции с магнитудой 5. При этом оно, скорее всего, не приведет к человеческим жертвам или материальному ущербу, если будут приняты соответствующие меры предосторожности. Ученые напомнили, что в прошлом в Эгейском море происходили извержения вулкана у Санторини, а также были землетрясения магнитудой 7,5. Эти процессы провоцировали и цунами.

К береговой линии между провинциями Чанаккале и Фетхие вероятен приход волны цунами. Ее высота не должна превысить двух метров, но вода может пройти около полукилометра вглубь турецкой территории. Отмечается, что о формировании цунами местные службы смогут узнать примерно за полчаса до прихода волны к побережью. А оповещение населения в случает реальной угрозы произойдет за 7-10 минут до удара цунами.

В субботу правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям AFAD Турции сообщило, что провело внеочередные межведомственные консультации и приняло ряд мер предосторожности в связи с риском извержения вулкана, землетрясения и цунами в Эгейском море. Все подразделения управления в провинциях эгейского побережья приведены в состояние постоянной готовности и усилены личным составом и техникой. Власти Турции считают серьезной угрозу землетрясения и цунами в Эгейском море.

6 февраля Министерство по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Греции объявило на Санторини чрезвычайное положение из-за постоянных землетрясений, которые происходят там в последние недели. Режим ЧС будет действовать до 1 марта. По сообщению греческого телеканал ERT-News, в районе островов Санторини и Аморгос в Эгейском море за 10 дней произошли более 7,7 тыс. землетрясений. 108 подземных толчков в последние дни были магнитудой выше 4. 5 февраля было зафиксировано самое сильное на данный момент землетрясение магнитудой 5,2. Разрушений и пострадавших не было.