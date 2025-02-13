В Белом доме назвали «красную линию» для США

Обладание Ираном ядерным оружием является "красной линией" для Вашингтона, президент США Дональд Трамп не допустит, чтобы это случилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что американский лидер "дал ясно понять", что никогда не позволит, чтобы у Тегерана появился ядерный потенциал.

"Это красная линия, которую он провел, и он не допустит, чтобы это произошло", - указала Левитт.