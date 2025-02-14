Проармянский сенатор наказан во Франции за насилие

Депутат крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Себастьян Делогу, обвиняемый в насилии в отношении сотрудников системы образования, приговорен к штрафу в 5000 евро по решению уголовного суда в пятницу, 14 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, ранее прокуратура запрашивала шесть месяцев условного заключения и штраф в 1000 евро в отношении депутата из Марселя.

Парламентарий подозревался в нанесении ударов ногами заместителю директора и старшей воспитательнице лицея Сен-Экзюпери в марте 2023 года. В сопровождении бастующих из профсоюза он прибыл ко входу в учебное заведение, чтобы поддержать учащихся, которые пытались организовать блокаду в знак протеста против пенсионной реформы правительства.

Ситуация быстро вышла из-под контроля, и, когда воспитательница попыталась вмешаться, она, по ее словам, получила как минимум два удара ногами от депутата.

"Я не думала, что такое возможно - получить удар ногой от представителя Республики", - заявила она на судебном заседании 7 января.

Ее коллега, заместитель директора, также утверждал, что был атакован и вместе с ней подал жалобу. Впоследствии было открыто расследование, и Себастьян Делогу был привлечен к ответственности за "умышленное причинение вреда физическому здоровью, отягченное тремя обстоятельствами, повлекшее временную нетрудоспособность на период менее восьми дней".

Обвинение основывалось на видеозаписях с места происшествия, а также на свидетельских показаниях пострадавших. Прокурор Ален Бертомио запросил шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в 1000 евро для депутата, который уже заявлял о своих амбициях участвовать в выборах мэра Марселя в 2026 году.

Суд пришел к выводу, что видеозаписи и свидетельские показания подтверждают, что парламентарий действительно наносил удары ногами перед лицеем. Кроме того, он отказался от прохождения обязательных процедур для установления личности. В результате, помимо штрафа в 5000 евро, он также обязан выплатить 3200 евро в качестве компенсации потерпевшим за физический и моральный ущерб, а также покрыть судебные издержки. "Потерпевшие удовлетворены, так как правосудие свершилось. Именно этого они и ожидали от процесса", - заявил адвокат потерпевших Маттье Дармон.