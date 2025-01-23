Парижская показуха

Автор: Байрам Эльшадов

В мире политики и дипломатии иногда случаются моменты, которые трудно описать иначе, чем "театр абсурда". Вот и сегодня посол Армении во Франции Арман Хачатрян и мэр Парижа Анн Идальго предоставили нам пример того, как слова могут быть важнее дел, а громкие заявления - лишь прикрытием для политического пафоса.

На торжественном приёме в мэрии Парижа Анн Идальго блистала речами, в которых упоминалась всякого рода похвала. Другое дело, что слушать заезженные нарративы француженки никому из собравшихся не было интересно, но всем по инерции приходилось делать умный вид. Складывалось ощущение, что часть публики на мероприятии не совсем поняла, зачем она здесь находилась. Аплодисменты звучали скорее из вежливости, чем из искреннего восхищения. И только один человек из присутствующих выделялся на фоне остальной публики. Это Арман Хачатрян, который чуть не прослезился от восторга, назвав слова мэра "сильными". Видимо, эмоциональная стойкость не входит в арсенал армянской дипломатии.

"Выражаю глубокую благодарность мэру Парижа Анн Идальго за её сильные слова поддержки в адрес Армении и армянского народа, произнесённые сегодня перед гражданскими, дипломатическими, религиозными и университетскими представителями во время приёма в мэрии", - заявил полный радости Хачатрян.

Интересно, что именно показалось послу "сильным"? Возможно, это был тот момент, когда Идальго упомянула о Париже как о символе братства. Но слова о братстве от мэра города, где протесты и забастовки стали ежедневной рутиной, звучат как-то... иронично.

Стоит отметить, что Идальго, вероятно, одна из немногих политиков, кто умудряется поддерживать сразу всех: то она выступает за права мигрантов, то за климатические инициативы. Осталось разве что поддержать марсиан и будет полный комплект достижений.

Арман Хачатрян, в свою очередь, продемонстрировал свой талант в искусстве благодарностей. Его речь напоминала торжественный тост на свадьбе: "Дорогая Анн, ваши слова согрели наши сердца!" Вопрос лишь в том, как слова согревают, если дела остывают.

А теперь представьте этот дипломатический вальс. Хачатрян восхищается Идальго, Идальго восхищается Арменией, а реальный мир остаётся где-то за кадром. Пока посол Хачатрян поет дифирамбы в адрес Идальго, Армения погружается в долговую ловушку, а армянский народ сталкивается с огромными экономическими и социальными трудностями и прозябает в нищете. Но об этом на торжественных приёмах предпочитают не говорить. Зачем портить атмосферу "братства"?

Возможно, такая "поддержка" и устроила бы жителей другой галактики, но для простых смертных всё это выглядит как спектакль. И фотографии с мероприятия наверняка будут долго украшать соцсети. Не стоит забывать и о налогоплательщиках, ведь именно их деньги идут на подобные мероприятия. Этот приём не имеет никакой полезности ни для французов, ни для армян, он лишь служит показухой для наивных. Вот такой "театр абсурда" устроили Идальго и Хачатрян сегодня в Париже.