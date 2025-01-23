Автор: Байрам Эльшадов

В Европейском парламенте регулярно встречаются личности, чьи инициативы вызывают одновременно недоумение, смех и легкое раздражение. Француженка Натали Луазо - яркий представитель этого частого явления. На этот раз госпожа Луазо решила тянуть за уши Армению, протянув ей европейскую руку помощи - разумеется, без учета реалий и возможных последствий.

Судя по последним заявлениям французского парламентария, она видит Армению почти готовым членом ЕС. Одна проблема: никто, включая самих армян и европейцев, всерьез это предложение не рассматривает. Но это не останавливает Луазо, которая руководствуется не здравым смыслом, а собственными корыстными интересами и желанием создать видимость заботы о глобальной политике.

"Привлекательность модели Европейского Союза поразительна. В то время, как авторитарные режимы нападают на международный порядок, основанный на международных правилах, ЕС сияет как маяк демократии и верховенства закона, несмотря на его несовершенства. То, что Армения хочет присоединиться к ЕС, неудивительно, учитывая выбор Арменией мира, демократии и реформ. Я буду выступать за положительный ответ со стороны ЕС, если Армения подтвердит свою кандидатуру", -

Чего не отнять у Луазо так это то, что болтать много и глупо она умеет. Однако за этими словами скрывается пустота. Активность француженки в отношении Армении - не что иное, как попытка отвлечь внимание от внутренних проблем ЕС. Проблемы с миграцией, экономические разногласия между странами-членами, рост влияния евроскептиков - всё это остаётся в стороне, пока Луазо рассказывает о европейском будущем Армении.

Реальность такова, что ЕС не готов принять Армению, даже если бы сама Армения стремилась к этому с энтузиазмом. Географическая удаленность, исторические и различия, отсутствие инфраструктуры и множества других факторов делают этот проект невозможным. Но госпожа Луазо считает иначе, продолжая строить воздушные замки. Инициативы француженки ничем не могут помочь Армении. Они демонстрируют классический пример политики ради политики - когда важен не результат, а процесс.

Натали Луазо прекрасно понимает, что её идеи не имеют шансов быть реализованными, однако это её нисколько не останавливает. Она работает исключительно на свой имидж, создавая у избирателей иллюзию активной деятельности. Особенно когда речь идет о "спасении" других стран, что, как правило, вызывает эмоциональный отклик у европейской аудитории. Если кто-то думает, что за этой кампанией действительно стоят благие намерения, то он глубоко ошибается. Сама Луазо неоднократно демонстрировала, что искусство манипуляции мнением - её главный козырь.

Еще одна причина, по которой Натали Луазо активно педалирует тему Армении, кроется в желании переключить внимание с собственных провалов. Её попытки укрепить позиции Франции в Европейском Союзе всё чаще сталкиваются с критикой. В то время как внутри страны растёт недовольство уровнем жизни, бесчинством мигрантов и бездействием правительства, Луазо успешно отвлекает внимание на международные темы.

Использование Армении как инструмента политического пиара не может улучшить её положение на международной арене. Поэтому так называемая поддержка Луазо на деле является медвежьей услугой Еревану. Более того, подобные заявления лишь накаляют обстановку в регионе наряду с активной милитаризацией Армении. И здесь Франция также выполняет главную деструктивную роль, поставляя различные виды вооружения Еревану, в том числе и наступательное.

Впрочем, как бы ни вылезала из кожи вон госпожа Луазо, ее мыли остаются лишь громкими заявлениями без реальных последствий. ЕС слишком занят внутренними кризисами, чтобы всерьез рассматривать Армению в качестве потенциального члена. Вешание лапши на уши, громкие лозунги - это все, что Натали Луазо может предложить. Однако история уже не раз доказывала: такие подходы обречены на провал.