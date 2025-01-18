Автор: Байрам Эльшадов

Армения продолжает утопать в долгах. В 2024 году правительство республики явно не смогло удержать баланс и уже не скрывает тревогу, ведь по состоянию на 30 сентября госдолг Армении возрос до 4,8 трлн драмов, что эквивалентно 12 миллиардам долларов. Это впечатляющая сумма, если учесть, что республике не хватает средств даже на самые базовые нужды.

Министр финансов Ваге Ованнисян поспешил заверить общественность, что "зафиксирован рост долга на 1%". Ожидаемое сокращение процента не произошло, а вот увеличение долга на 5,5% по сравнению с 2023 годом - факт, с которым придется смириться. Но стоит ли удивляться? Ведь когда долговая яма становится все глубже, а экономическая политика больше напоминает швыряние камней в этот колодец, неудивительно, что страна продолжает увязать.

Рост госдолга Армении на фоне политической неопределенности и отсутствия прагматичной внешней политики вызывает серьезные опасения для экономики страны. Основной причиной этого увеличения является нежелание официального Еревана следовать нормализации отношений с Баку, что продолжает блокировать возможные экономические выгоды.

Вместо того чтобы искать пути к стабилизации экономической ситуации через укрепление дипломатических связей с соседями, армянское руководство продолжает тратить огромные ресурсы на поддержание напряженности и конфронтации. Закупка военного хлама из Франции и Индии напрямую влияет на бюджет, увеличивая расходы на оборону и снижая возможности для вложений в инфраструктуру и другие ключевые сектора экономики.

Новый рекорд роста госдолга может стать той самой чертой, за которой не будет видна ни стабильность, ни улучшение жизни населения. Возможно, в этом и заключается главный парадокс - стремление развивать экономику на фоне всё увеличивающегося долгового бремени, которое, по сути, гарантирует только одно: долг будет расти, а вместе с ним и беспокойство граждан. Ведь каждый процентный рост долга означает увеличение бремени на налогоплательщиков и ухудшение социального обеспечения людей. Если Армения продолжит придерживаться агрессивной политики, она рискует так и остаться в экономическом тупике.

Ну что ж, недалек тот день, когда долговое цунами наконец затопит все армянские берега. Забавно то, что чем глубже долговая яма, тем выше армянские амбиции. Раз уж страна так упрямится отказаться от реваншистских настроений (ее глава МИД подписывает бумажку с уходящим госсекретарем администрации США, где в тексте снова используется термин "Нагорный Карабах"), неудивительно, что экономика Армении накрывается медным тазом. И так называемый финансовый фейерверк будет продолжать разгораться, пока не сожжет все шансы на армянское светлое будущее.