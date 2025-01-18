Франция и Индия договорились утопить Армению

Автор: Лейла Таривердиева

Франция продолжает помогать Армении укреплять свою роль в качестве фактора угрозы региону. Эта страна и без военной силы была и остается дестабилизирующим фактором. Благодаря отсутствия реального суверенитета Армения предоставляет внешним акторам широкие возможности для проведения в регионе собственной политики, противоречащей интересам региональных государств. Милитаризация же Республики Армения внешними интересантами еще шире откроет для них двери, теперь уже и для военного вмешательства.

В Ереване неправильно понимают реакцию Баку на милитаризацию Армении. Дело вовсе не в том, что кто-то боится армянской армии. Армянская армия ни при каком раскладе не сможет противостоять азербайджанской. В Баку понимают, что активное подталкивание армянской стороны к военным закупкам это инициатива не столько Еревана, сколько внешних игроков, в первую очередь Франции. На Армению сделана ставка и она будет играть по чужим правилам. Впрочем, как и всегда. Проще говоря, армян вооружают на убой, ими в очередной раз пожертвуют ради продвижения геополитических аппетитов держав. И то, на какую дальность смогут летать ее ракеты, не поможет Армении, если кто-то попытается с ее помощью наложить лапу на регион.

На днях было подтверждено то, о чем инсайдеры сообщали еще летом прошлого года. Армения собирается купить у Индии индо-французскую буксируемую артиллерийскую установку Trajan 155 мм. Похоже, Индия превращается в главного экспортера оружия в Армению, заменив на этой позиции Россию. И делается это под патронажем Парижа, а еще конкретнее - президента Макрона.

В прошлом году в азербайджанских пабликах появилась информация о том, что Франция дала разрешение на продажу Армении производимых ею в Индии совместно с индийской стороной гаубиц Trajan. Примечательно, что финансирование сделки, согласно информации, взяла на себя армянская диаспора Франции, а доставлять их планируется через Иран.

О том, на сколько именно установок согласилась раскошелиться диаспора, не сообщается, как ничего неизвестно и о сумме сделки. Тем не менее, сделка больше не является секретом. Уже объявлено, что первая партия Trajan поступит в Армению в ближайшее время.

Как можно узнать из открытых источников, эти буксируемые артиллерийские установки созданы на базе французской системы CAESAR 155 мм/52 калибра и производятся на индийской площадке консорциумом Nexter Systems (Франция) и Larsen & Toubro Limited (L&T) (Индия) на основе соответствующего соглашения.

Одними Trajan Армения не ограничится. Известно, что Ереван мечтает также о ракетных установках Pinaka, имеющих большую дальность и интенсивность огня. Армянская сторона также положила глаз на радары Arudhra, ЗРК Akash, крылатые ракеты BrahMos. Последние, как утверждают армянские мечтатели, стали бы "переломным моментом для наступательных и оборонительных возможностей Армении".

Армянские источники почему-то ничего не говорят о гаубицах ATAGS, хотя Армения заключила с Индией контракт на приобретение 90 единиц. Вероятно, до самой Армении тоже уже дошли новости о безуспешных испытаниях этих артиллерийских систем, из-за чего они не принимаются на вооружение самой андийской армией.

В целом, информация о военных сделках с Индией хаотична. Видно, что Ереван пытается скрыть эти факты, но они просачиваются в медиа, хотя и обрывками. А, может быть, армянская сторона сознательно допускает такие вбросы, чтобы поиграть худосочными мускулами. Но более вероятно, что это делают Франция и Индия. Если Армения заинтересована в сохранении "военной тайны", то эти двое, наоборот, заинтересованы в том, чтобы играть на нервах Баку и провоцировать на какие-то действия. Но у Баку очень крепкие нервы.

В отличие от Армении, в Азербайджане понимают, что военные закупки это не предмет для обсуждения в соцсетях. Тем более при наличии такого токсичного соседства. Информация о приобретаемом вооружении попадает в СМИ очень редко. Так, в сентябре прошлого года стало известно, что ВС Азербайджана была передана первая 155-миллиметровая гаубица L-45 DITA чешского производства. Всего оборонная компания Excalibur Army (Чехия) поставит в Азербайджан более 70 колесных самоходных гаубиц калибра 155 мм/L45 "DITA" 8х8, отвечающих стандартам НАТО. Установка требует присутствия всего двух членов экипажа, развивает скорость до 90 километров в час и имеет максимальную скорострельность 6 выстрелов в минуту. Для сравнения, франко-индийская Trajan способна делать 45 выстрелов за 30 минут, то есть полтора выстрела в минуту.

В недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что идущий в Армении процесс вооружения является новым фактором угрозы для Южного Кавказа. В этих условиях Азербайджан не может быть сторонним наблюдателем и бездействовать. "Я неоднократно говорил об этом и руководству Армении, что это может создать новую угрозу. В то же время те, кто сегодня вроде бы стоит за Арменией и подстрекает ее к новым провокациям против Азербайджана, по всей вероятности, не будут стоять за ней до конца. Равно как не смогли стоять за ней в 2020 году и в последующий период. Не потому, что они не хотят этого, а потому что Азербайджан просто не даст им такой возможности. Поэтому значительная часть государственного бюджета Азербайджана будет потрачена на военные вопросы и вопросы безопасности", - заявил глава государства, заметив, что Армения не сможет конкурировать с нами в гонке вооружений.

В интервью Дмитрию Киселеву в декабре прошлого года Ильхам Алиев уже подчеркивал, что Армения гонку вооружений с нами не выдержит, несмотря на то, что большую часть вооружения с Запада они получают бесплатно либо в кредит, который, естественно, потом будет списан. Но даже в этом случае у нее нет шансов. Армения, заявил он, должны понимать, что, несмотря на максимальную поддержку режима Макрона и Госдепартамента США, здесь, на земле в случае новой провокации с армянской стороны, им никто не поможет. "Ну, как им помог Макрон в 2020 году или в 2023 году, подержал, да, за ручку, наверное, я не знаю, еще за какое место. Вот и все. На что он способен, мы это прекрасно знаем. Так что мы доводим и будем продолжать доводить и в рамках переговорного процесса, и в рамках комиссии по делимитации, которая работает между Арменией и Азербайджаном, и до армянских спонсоров, и до условных соросовцев в Вашингтоне, что это нужно прекратить. Ну, а если это будет продолжаться, то чтобы потом никаких претензий к нам не было", - заявил Ильхам Алиев.

Этим все сказано.