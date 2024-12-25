Оружие, стреляющее через раз: как Индия одурачила Армению

Автор: Лейла Таривердиева

В государственном бюджете 2025 года на нужды обороны и безопасности предусмотрено 8 миллиардов манатов. Из них на приобретение вооружений будет направлено около 5 миллиардов. Но в этой сумме нет ни маната, предназначенного на закупку индийского вооружения. Говорим мы об этом в свете обсуждений, продолжающихся вокруг новости, появившейся некоторое время назад в одном из индийских СМИ. В статье говорилось о том, что Азербайджан якобы обратился к Индии через третью страну за вооружением, а та, мол, ему отказала.

Откуда взялась такая информация, судить не беремся. Будем считать, что птичка нашептала. Из каких краев она прилетела, не сообщается. Да и не важно. Важно, что идея так понравилась нашим соседям, что они еще больше полюбили родину слонов и гаубиц ATAGS. Наконец-то и им досталось что-то, что не для всех. Армению долгое время мучили комплексы из-за отказа Израиля продавать ей оружие, и вот, наконец, час расплаты настал.

Начнем с того, что Азербайджан никогда не имел в виду Индию как источник закупок вооружений. Он никогда не обращался к ней по этому поводу ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Далее, Азербайджан в решении вопросов стратегической важности, таких, как закупка вооружений, не прибегает к услугам третьих стран. Если представитель какой-то дружественной Баку страны в частной беседе с каким-нибудь индийским генералом затронул тему продажи оружия Армении, это не означает, что Азербайджан "зондирует почву". Индийское вооружение нашей армии не нужно.

И вот почему. Азербайджан очень разборчив в военных закупках. Он старается приобретать лучшее. А индийский ВПК производителем чего-то лучшего назвать сложно. И даже невозможно.

Эта страна, скорее, импортер, чем экспортер вооружений. В марте этого года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет о международных поставках оружия. В нем Индия фигурировала как один из крупнейших импортеров вооружений в мире. За последние 20 лет Индия потратила на закупку вооружений у других стран 60 миллиардов долларов и собирается поднять этот показатель до 100 миллиардов.

Заметим, что Армения нашла себе удачный пример для подражания. Индия, хоть и ядерная держава, хоть и входит в число 20 крупнейших экономик мира и по количеству долларовых миллионеров занимает на планете третье место, тратить 100 миллиардов долларов на вооружение для нее - это преступление против индийского народа. Потому что 70 процентов населения Индии живет за чертой бедности, а в половине населенных пунктов страны отсутствует водопровод и канализация. В стране, зарабатывающей миллиарды на экспорте фармакологической продукции, высокая детская смертность, а 80 процентов населения лишено доступа к медицинским услугам из-за отсутствия страховки. Армения тоже увеличила свой военный бюджет до 10 процентов бюджетных расходов, в то время, как страна погрязла в социальных и экономических проблемах и эти миллиарды критически необходимы для развития республики. Но они уйдут в Индию в обмен на сомнительные по качеству вооружения. Причем, по некоторым видам вооружений Армения первый и единственный импортер. Есть мнение, что Индия рассчитывает, что Армения ввяжется в новую войну и появится возможность опробовать те или иные системы в реальном бою. Надеемся, что это только предположения.

Как заявил армянским СМИ экс-министр обороны Аршак Карапетян, Индия продает Еревану вооружение по высокой цене и без каких-либо гарантий качества. По его словам, купленное у Индии находится в непригодном состоянии. Экс-министр утверждает, что у него имеется документ, подтверждающий, что "уже год оружие индийского производства невозможно отремонтировать и привести в пригодное состояние". Фактически, Индия одурачила Армению.

По заключенному контракту, Индия поставит Армении 90 гаубиц ATAGS. В Армении прогнозируют, что эти закупки придадут невиданную мощь армянской артиллерии. Однако есть один примечательный факт - сами индийские вооруженные силы не принимают этот продукт на вооружение. Интересно, почему? По информации индийских СМИ, эти гаубицы испытывают уже несколько лет, но безуспешно. При этом они дороже зарубежных аналогов. Покупателей внутри страны на эту продукцию нет. Впарить гаубицы удалось только Армении. И еще Филиппины заключили контракт, но реализовать его не торопятся.

Так нужно ли Азербайджану сомнительное индийское вооружение, в то время, как наша страна партнерствует в этом плане с лучшими мировыми производителями?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Насколько я могу судить по имеющейся у меня информации, Азербайджан не проявлял интереса к индийскому вооружению. Вероятно, фейк был запущен с подачи армянской стороны, либо сами производители так пытаются набить себе цену. Эти слухи - попытка выдать желаемое за действительное.

Думаю, армяне и сами не в восторге от индийского вооружения. Согласно СМИ Армении, покупатели разочарованы покупкой. Особенно это касается гаубиц, которые могут стрелять обычными боеприпасами на расстояние 48 километров, а в реактивном варианте - до 70 километров. Дело в том, что из 6 орудий, уже поступивших из Индии в Армению, 2 успели выйти из строя, а в еще одном обнаружились проблемы, которые все же удалось устранить. Есть у армянских военных вопросы к индийской стороне и касательно оптических прицелов этих орудий. Не в порядке также агрегат, позволяющий гаубице разворачиваться и менять положение во время стрельбы. Пишут, что индийская сторона обязалась доработать недостатки, обнаружившиеся в системах, а до тех пор поставка гаубиц в Армению была приостановлена.

Индийское вооружение не востребовано. Армения фактически единственный покупатель. Павильоны Индии на международных оборонных выставках, как правило, пустуют. Индийское оружие имеет много технических недочетов. Вероятно, по этой причине оно не пользуется спросом и закупается только Арменией. После начала закупок, Индия начала активно рекламировать армянские закупки, чтобы показать, что у нее есть покупатели за рубежом,

Что касается Азербайджана, то он поддерживает военно-техническое сотрудничество с ВПК, которые уже завоевали уважение на оружейном рынке. Достаточно назвать Турцию, Израиль, Беларусь, Россию. Вооружение этих стран прошло испытание на полях Второй карабахской войны и доказало, что страны-производители имеют развитый ВПК.

Турецкий ВПК считается одним из самых передовых в мире. Достаточно назвать БПЛА Байрактар, прекрасно зарекомендовавшие себя во время 44-дневной войны. После этой войны спрос на турецкие беспилотники резко возрос.

То есть для нас нет никакой необходимости покупать вооружение у Индии. Азербайджан относится к вопросу закупки вооружений очень серьезно и очень строго. Решения принимает компетентная комиссия, изучающая все за и против. Азербайджан, особенно после Второй карабахской войны, закупает вооружение у тех стран, продукция ВПК которых проверена в боях и хорошо себя показала в действии. Индия к их числу не относится".