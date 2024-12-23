Мэр Еревана попался на разграблении бюджета

Автор: Байрам Эльшадов

Тема всепоглощающей коррупции армянских чиновников вновь стала в Армении одной из самых обсуждаемых. На этот раз в центре скандала оказался мэр Еревана Тигран Авинян. Во время дебатов в прямом эфире предшественник Авиняна Айк Марутян обвинил его в неоправданно высоких расходах на командировку в США. Выяснилось, что билет Авиняна обошелся в 7,6 млн драмов ($20 тыс - ред.), хотя средняя цена на билет в бизнес-классе составляла $4 тыс.

После того как новость вызвала заметный резонанс в армянских СМИ, Авинян больше не мог отмалчиваться и ему пришлось оправдываться. Куда делись на самом деле средства неизвестно, но мэр Еревана прикинулся дурачком, заявляя, что он узнал реальную стоимость авиабилетов только после поездки. Понятное дело, что если бы дело с дорогостоящим билетом не всплыло в инфополе, Авинян бы и вида не подал о случившемся. Однако даже такое оправдание выглядит неубедительным. Как может глава столицы государства не быть в курсе расходов, связанных с его же поездкой, особенно когда речь идет о значительных суммах?

Как видим, коррупционные скандалы в Армении продолжают сопровождать действующую власть. Недавний инцидент с мэром Еревана стал лишь очередным подтверждением глубоких системных проблем. Возникает резонный вопрос: кто и почему разрешил эту трату, и как подобное вообще возможно в условиях, когда Армения прозябает в нищете, а ее граждане едва находят средства для пропитания? Казус подчеркивает системные проблемы в управлении: отсутствие должного контроля над расходами и недостаток подотчетности. Если такие траты возможны на глазах у всего общества, то что же скрыто за кулисами?

Все дело в том, что армянские власти служат вовсе не народу, а своим личным интересам. Вышеупомянутые траты символизируют не только неуважение к налогоплательщикам, но и подтверждают наличие "неприкосновенного" класса чиновников, которых законы и общественное мнение будто бы не касаются. Ситуация с Авиняном также высвечивает еще одну тенденцию: армянское общество привыкает к подобным скандалам, воспринимая их как часть повседневной реальности. Это формирует порочный круг, в котором чиновники чувствуют себя безнаказанными, а граждане - бессильными.

Подобное положение вещей считается нормой в Армении. Ранее мы сообщали, что спикер парламента Армении Ален Симонян развлекается на бюджетные деньги за границей. А до этого тот же Симонян приобрел для личных нужд автомобиль BMW 750Li xDrive LCI стоимостью 90 млн драмов (183 тыс. долларов). Словом, армянские чиновники напоминают самовлюбленных эгоистов, которых не интересуют дела своей компетенции, но зато они любят жить на широкую ногу. Разграбление бюджета Армении идет семимильными темпами и этот процесс набирает обороты.

И таких авинянов, симонянов и прочих в Армении тысячи, если не больше. Коррупция в Армении - не просто проблема отдельных личностей. Это системная болезнь, укоренившаяся за десятилетия бездействия и слабости институтов. Неэффективная судебная система, отсутствие общественного контроля и привычка к "серым" схемам создают идеальную среду для злоупотреблений. Отсюда и изобретаются все новые схемы разворовывания бюджетных средств.