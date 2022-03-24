Спикер парламента Армении развлекается на бюджетные деньги за границей

Автор: Мехти Ахмедзаде

"Как от проказницы Зимы, запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие Чумы". Возможно, именно эти строки из маленькой пьесы Александра Сергеевича Пушкина, вдохновили спикера парламента Армении Алена Симоняна, наплевав на все существующие в стране проблемы и глубокий кризис, устроить себе очередной отдых в теплых краях и прокутить там от души бюджетные деньги.

Однако в армянском обществе энтузиазма Симоняна не разделили, и вот жителей соседней страны лихорадит от распространившейся информации о новом отпуске спикера.

"После отдыха изнурительных работ во благо армянского государства на греческом острове Миконос, Ален Симонян принял нелёгкое решение отправиться на другой "безлюдный и заброшенный" остров - индонезийский Бали, чтобы кайфануть, защитить интересы Армении. Человек жертвует собой во благо интересам страны", - недовольно издеваются в соцсетях.

Это далеко не первая скандальная ситуация, в которую вляпывается любитель денег и погулять Ален Симонян.

Достаточно вспомнить новость, возмутившую в ноябре прошлого года голодающих из-за тяжелой экономической ситуации жителей Армении. Тогда на заседании правительства было принято решение о покупке для Симоняна автомобиля BMW 750Li xDrive LCI стоимостью 90 млн драмов (183 тыс. долларов). В пояснении к проекту решения, который был принят в не обсуждавшемся на заседании пакете, сообщается, что "обслуживание нынешней машины BMW 750Li 2011 года становится расходным и неэффективным". Вместо этого предлагается купить машину BMW 750Li xDrive LCI. Причем в обосновании указывается, что приобретение автомобиля "в данный момент считается срочным".

Подобное решение вызвало бурное обсуждение в армянском сегменте социальных сетей. И это было ожидаемо. Ведь, РА твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. До сегодняшнего дня все, кто приходил в Армении к власти, думали и думают лишь о своем кармане и личных удобствах. Им плевать на состояние армянского народа, который смотрит в пустой холодильник вот уже три десятка лет ввиду экономической стагнации, созданной по вине самого Еревана.

Поэтому совершенно неудивительно, что Ален и ему подобные постоянно затягивают неизбежное подписание мирного договора с Азербайджаном. Они лишь думают о том, как удержаться в кресле, а не об уровне жизни населения.

Помимо вызывающего поведения народных избранников и самого факта их отдыха за рубежом в тяжелый для страны момент, шокировали армян и цены на курорте. Хотя непонятно, чему так удивляются армяне? Винить им стоит только самих себя. Пока у руля в Армении так и будут стоять личности, простые люди, упоенные мифами о "Великой Армении" и зомбированные установкой "тюрок - враг", продолжат прозябать в нищете. Пока власти Армении живут в свое удовольствие, пытаются удержаться у власти и без зазрения совести тратят народные деньги на свои прихоти, задерживают подписание мирного договора с Азербайджаном, жизнь у армян не улучшится.