Автор: Байрам Эльшадов

В Армении узаконивают террористические группировки под новыми названиями. Так, парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности одобрила проект, согласно которому в Армении нерегулярные гражданские формирования сменят название с "народного ополчения" на "силы территориальной обороны".

В какую бы красивую упаковку не пытались обвернуть армяне свои новые "подразделения", суть остается прежней - местные бандформирования являются террористами по своему поведению. Решение парламента Армении ни что иное как попытка придать террористам легитимный статус и узаконить их деятельность. Если официальный Ереван на уровне парламента поддерживает радикальные группировки, на словах действующие под прикрытием гражданских инициатив, то о каком мирном урегулировании может идти речь?

Создание таких формирований выходит за рамки международного права, поскольку их деятельность представляет угрозу безопасности соседних стран и мирным жителям. Попытки армян оправдать существование так называемой "территориальной обороны" под соусом, что они якобы преследуют исключительно оборонительные цели, довольно смешны. Их создали исключительно для того, чтобы совершать диверсии и военные провокации на условной границе.

Армянское руководство своими же руками создает опасный прецедент. Во-первых, происходит милитаризация общества, что на руку армянским реваншистам. Во-вторых, подняв голову, сторонники реваншизма могут развязать очередной конфликт, который на этот раз закончится демонтажом армянской государственности. С террористами никто цацкаться не будет.

Решение армянского парламента - это очевидный вызов международному сообществу. Если такие инициативы не будут вовремя пресечены, они станут примером для других радикальных группировок, которые, следуя армянскому примеру, также могут добиваться легитимности. Вместо того, чтобы искать пути к мирному разрешению оставшихся разногласий, изменить Конституцию и отказаться от территориальных претензий к соседям, армянское руководство выбирает путь конфронтации, опираясь на экстремистов. Так чем же тогда нынешние власти Армении отличаются от дашнаков и прочих радикальных партий?

Получается, что все это время Ереван лишь имитировал стремление к подписанию мирного соглашения с Баку. Что ж, тем хуже будет для самой Армении. Азербайджанская армия готова пресечь любые попытки изменения сложившихся после Второй карабахской войны новых политических реалий. И в случае очередной военной провокации Армения вряд ли останется на карте мира.