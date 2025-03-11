Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Украине

После переговоров между США и Украиной в Джидде президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном возобновлении военной и разведывательной помощи украинским властям.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент принял решение отменить приостановку военной помощи Украине, решение вступает в силу немедленно", - отметил он.