https://news.day.az/world/1736277.html Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Украине После переговоров между США и Украиной в Джидде президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном возобновлении военной и разведывательной помощи украинским властям. Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Украине
После переговоров между США и Украиной в Джидде президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном возобновлении военной и разведывательной помощи украинским властям.
Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Президент принял решение отменить приостановку военной помощи Украине, решение вступает в силу немедленно", - отметил он.
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