https://news.day.az/world/1736389.html В Кыргызстане произошло землетрясение В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Институт сейсмологии страны, интенсивность землетрясения в южной столице составила 5 баллов. Эпицентр располагался в 2 километрах к юго-западу от села Сузак в Джалал-Абадской области. О разрушениях и жертвах информации не поступало.
В Кыргызстане произошло землетрясение
В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Институт сейсмологии страны, интенсивность землетрясения в южной столице составила 5 баллов.
Эпицентр располагался в 2 километрах к юго-западу от села Сузак в Джалал-Абадской области.
О разрушениях и жертвах информации не поступало.
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