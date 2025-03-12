В Кыргызстане произошло землетрясение

В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Институт сейсмологии страны, интенсивность землетрясения в южной столице составила 5 баллов.

Эпицентр располагался в 2 километрах к юго-западу от села Сузак в Джалал-Абадской области.

О разрушениях и жертвах информации не поступало.