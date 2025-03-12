https://news.day.az/world/1736389.html

В Кыргызстане произошло землетрясение

В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Институт сейсмологии страны, интенсивность землетрясения в южной столице составила 5 баллов. Эпицентр располагался в 2 километрах к юго-западу от села Сузак в Джалал-Абадской области. О разрушениях и жертвах информации не поступало.