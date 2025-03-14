Трюдо рассказал о своем последнем рабочем дне

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что 13 марта стало последним днем его работы в этой должности.

"Может это и последний мой день в этом офисе, но я всегда буду безоговорочно оставаться истинным канадцем", - сказал Трюдо в видеообращении, размещенном в Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что был горд служить Канаде и ее народу.