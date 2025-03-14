https://news.day.az/world/1736954.html Трюдо рассказал о своем последнем рабочем дне Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что 13 марта стало последним днем его работы в этой должности. "Может это и последний мой день в этом офисе, но я всегда буду безоговорочно оставаться истинным канадцем", - сказал Трюдо в видеообращении, размещенном в Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трюдо рассказал о своем последнем рабочем дне
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что 13 марта стало последним днем его работы в этой должности.
"Может это и последний мой день в этом офисе, но я всегда буду безоговорочно оставаться истинным канадцем", - сказал Трюдо в видеообращении, размещенном в Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он добавил, что был горд служить Канаде и ее народу.
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