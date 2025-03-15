Сильное наводнение в Италии - ВИДЕО
"Красный" уровень погодной опасности объявили после сильного дождя и повышения уровня воды в реках в итальянском историческом городе Флоренция и его окрестностях. Местных жителей призвали оставаться в домах, передает Day.Az со ссылкой на RTE.
Власти регионального региона Тоскана, в состав которого входят Флоренция и Пиза, предупредили жителей о продолжительном и сильном дожде в течение дня и призвали проявлять максимальную осторожность.
В районе Сесто Фиорентино к северу от исторического центра Флоренции автомобили частично погрузились под воду.
Пожарная служба Флоренции в пятницу утром получила десятки звонков с просьбами о помощи от горожан.
Во Флоренции и Прато в пятницу были закрыты школы, парки и кладбища.
"Красное" метеорологическое предупреждение также было объявлено в регионе Эмилия-Романья, где два года назад жертвами наводнений стали 17 человек.
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