В Мексике произошло землетрясение

В мексиканском городе Оахаке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. 

Как передает Day.Az, об этом 15 марта сообщается на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 80 км от Оахаке. Очаг залегал на глубине 64 км. 

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.