https://news.day.az/world/1737313.html В Мексике произошло землетрясение В мексиканском городе Оахаке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az, об этом 15 марта сообщается на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 80 км от Оахаке. Очаг залегал на глубине 64 км.
В Мексике произошло землетрясение
В мексиканском городе Оахаке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Day.Az, об этом 15 марта сообщается на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 80 км от Оахаке. Очаг залегал на глубине 64 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре