https://news.day.az/world/1737547.html Названа одна из целей американских ударов по Йемену Одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" - руководящего органа, сформированного хуситами для управления подконтрольной повстанцам территории Йемена.
Названа одна из целей американских ударов по Йемену
Одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" - руководящего органа, сформированного хуситами для управления подконтрольной повстанцам территории Йемена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По его сведениям, атаке также подверглись склады оружия и командные центры хуситов в йеменской столице. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что США атаковали один из жилых районов, где нет военных объектов.
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