Европа в огне ненависти: антисемитизм вернулся с жестокостью военных лет

На сайте Baku Network опубликована статья о том, что в Европе наблюдается рост антисемитизма охватывающий различные радикальные движения.

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Европу охватила волна антисемитизма, масштабы которой пугающе напоминают события времен Второй мировой войны. Статистика неумолима: число антисемитских актов за последние годы удвоилось по сравнению с показателями 2014-2015 годов. Эксперты предупреждают, что антисемитизм больше не маргинальное явление - он проникает в общественный мейнстрим, объединяя в своей риторике крайне правых, радикальных левых и исламистских экстремистов.

Одним из наиболее тревожных эпизодов стало происшествие 8 марта в Париже. В этот день десятки тысяч людей вышли на традиционный марш в честь Международного женского дня. Однако вместо атмосферы солидарности и поддержки женщин митинг ознаменовался расколом: участники движения Nous vivrons ("Мы будем жить"), выступающие против антисемитизма, оказались вытеснены в отдельную колонну. Эта организация защищает "всех, кто стал жертвами антисемитизма в соцсетях, университетах, метро", а также отстаивает права еврейских женщин, подвергшихся насилию со стороны боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Активистки жаловались, что им отказали в безусловной поддержке.

Перед акцией в соцсетях распространялись призывы не допускать на марш "сионистов". В результате колонну Nous vivrons удерживали полицейские, не позволяя ей примкнуть к общей демонстрации. По свидетельствам очевидцев, на площади Республики еврейским феминисткам преградили путь пропалестинские активисты, выкрикивавшие антиизраильские лозунги. "8 марта 2025 года неофеминизм превратился в антисемитизм во имя палестинского дела", - горько констатировала обозреватель Le Figaro.

Французская еврейская община - крупнейшая в Европе, в ней около 440 тысяч человек. Но ее члены давно не чувствуют себя в безопасности. Это ощущение усилилось на фоне участившихся нападений и актов вандализма. В мае 2023 года руанская синагога пострадала от поджога: 29-летний выходец из Алжира бросил в здание коктейль Молотова, а затем с ножом напал на полицейских, прибывших по вызову. Его застрелили на месте. В начале 2024 года та же синагога и дом раввина снова стали мишенью вандалов: на стенах появились свастики и призывы отправить "еврейских насильников в газовые камеры".

На фоне этих угроз многие молодые евреи покидают страну. "Некоторые уже уехали в Израиль, другие всерьез обдумывают эмиграцию", - отмечает общественный деятель Шмуэль Любецки.

Ситуация ухудшилась после эскалации конфликта в Газе. В 2023 году Служба защиты еврейской общины Франции (SPCJ) зафиксировала свыше 1600 антисемитских инцидентов - больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Из них более 1200 случаев произошли в последние месяцы 2023 года, вскоре после нападения ХАМАС 7 октября. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года было зафиксировано всего 107 инцидентов. Среди нападений за 2023 год в 85 случаях речь шла о физическом насилии.

В 2024 году уровень насилия не снизился. SPCJ зарегистрировала 1570 антисемитских актов, включая 106 случаев физической агрессии - худший показатель за последнее десятилетие.

Некоторые инциденты потрясли даже привыкших к тревожным новостям французов. В июле 2024 года двое неизвестных напали на пожилую женщину еврейского происхождения, повалили ее на землю, били ногами и выкрикивали: "Грязная еврейка, это то, чего ты заслуживаешь!" За месяц до этого трое подростков избили и изнасиловали 12-летнюю еврейскую девочку, угрожая ей расправой. В декабре 2023 года вооруженный ножом мужчина ворвался в еврейский детский сад в пригороде Парижа, угрожая расправой и упоминая резню 7 октября.

Нарастают и пассивные формы антисемитизма. Согласно сентябрьскому опросу CRIF, 12% французов считают, что отъезд евреев из страны - положительное явление. В 2020 году так думали лишь 6%. Среди молодежи до 35 лет этот показатель выше - 17%. Еще тревожнее тот факт, что 14% французской молодежи высказывают симпатию к ХАМАС. "Это противоречит исторической тенденции. Молодые люди становятся восприимчивее к антисемитским и исламистским теориям, которые распространяются в соцсетях", - отметил президент CRIF Йонатан Арфи.

Антисемитские предрассудки заметно распространены среди французов, исповедующих ислам. Опросы показывают, что 31% из них считают евреев "богаче среднестатистического француза", 27% уверены, что евреи "используют память о Холокосте в своих интересах", а 25% полагают, что евреи обладают "чрезмерной властью в экономике и финансах".

Подобные тревожные тенденции охватили и другие страны Европы. В Великобритании 2023 год стал рекордным по числу антисемитских инцидентов - их зафиксировано 4300, причем более половины произошли после 7 октября. В 2024 году число нападений снизилось до 3500, но это все равно в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы. В 6% случаев речь шла о физическом насилии.

Самым шокирующим эпизодом стал инцидент в Амстердаме в ноябре 2023 года. Пропалестинские демонстранты устроили охоту на израильских футбольных фанатов: их избивали, сбрасывали в каналы и преследовали у гостиниц. Более 20 человек получили травмы. В Израиле это назвали "еврейским погромом".

По всей Европе еврейские общины становятся все более замкнутыми. Люди боятся носить кипы, магендавид или вешать мезузы на двери. Студентов исключают из университетов, а еврейские дома, синагоги и кладбища продолжают подвергаться осквернению.

"Мы боремся за выживание еврейской жизни в Европе", - отметил глава Европейской еврейской ассоциации Менахем Марголин. "Евреи в традиционной одежде или те, у кого на дверях висят мезузы, сталкиваются с преследованиями и угрозами. Нам приходится скрывать свою идентичность, чтобы просто чувствовать себя в безопасности".

В последние годы Европа столкнулась с резким ростом антисемитизма, масштабы которого вызывают тревогу не только в странах с крупными еврейскими общинами, но и в тех, где число евреев относительно невелико. Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Ирландия - антисемитские преступления фиксируются повсеместно, причем в пугающих масштабах.

В Германии, где проживает около 120 тысяч евреев, с октября по декабрь 2023 года было зарегистрировано свыше 2200 "политически мотивированных антисемитских преступлений". Это более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель за тот же период 2022 года. В 2024 году число инцидентов выросло до 4500. "Сегодня жизнь евреев в Германии находится под большей угрозой, чем когда-либо после Холокоста", - признал федеральный уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. По его словам, антисемитизм проник во все слои общества.

Один из самых тревожных случаев произошел в Ирландии, которая после 7 октября 2023 года стала одним из самых яростных критиков Израиля в Европе. Ирландское правительство не только признало государство Палестина, но и обвинило Израиль в геноциде населения Газы. Более того, Дублин присоединился к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, после чего Тель-Авив принял решение закрыть свое посольство в Ирландии.

Антисемитские настроения в Ирландии не ограничиваются заявлениями политиков. В 2024 году в стране разгорелся скандал после публикации отчета образовательной НКО Impact-se. В ирландских школьных учебниках были обнаружены вопиющие искажения исторических фактов. В одном из них нацистский лагерь смерти Аушвиц назван "лагерем для военнопленных", в другом евреи упомянуты как "люди, которые не любят Иисуса", а иудаизм описан как религия, допускающая насилие и войны.

"Пропалестинские марши, агрессивная риторика политиков и СМИ, а также антисемитские проявления в школах и университетах вызывают у еврейской общины тревогу и растерянность", - признался в интервью The Insider глава Еврейского представительского совета Ирландии Морис Коэн. По его словам, у ирландского антисемитизма есть исторические корни: в прошлом ирландцы сочувствовали евреям, боровшимся против британского мандата в Палестине, так же как сами ирландцы боролись за независимость от Великобритании. Однако со временем этот дискурс сменился на противоположный - теперь симпатии все чаще на стороне палестинцев, выступающих против "израильских колонизаторов". В дополнение к этому, в 1970-1980-е годы Ирландская республиканская армия активно сотрудничала с Организацией освобождения Палестины, что также сыграло свою роль в формировании антисионистских настроений.

Эксперты отмечают, что резкий всплеск антисемитизма в Европе и мире в целом нельзя объяснить только реакцией на военные действия Израиля. Этот процесс нарастал на протяжении последних десятилетий. По мнению Жан-Ива Камю, директора Обсерватории политического радикализма Фонда Жана Жореса, отправной точкой можно считать 2000 год - начало второй интифады и провал мирных переговоров между Израилем и Палестинской администрацией. С тех пор число антисемитских инцидентов резко выросло. Например, во Франции в 1999 году было зафиксировано всего 82 антисемитских акта, в 2000-м - уже 744, а в 2004-м - 974.

Даже в периоды относительного затишья на Ближнем Востоке уровень агрессии в Европе не снижался до показателей 1990-х годов. В 2020-2021 годах новым катализатором антисемитизма стала пандемия COVID-19. Конспирологические теории о "еврейском заговоре", якобы стоящем за локдаунами и вакцинацией, распространились с пугающей скоростью. В 2023 году, еще до эскалации конфликта в Газе, в странах с крупными еврейскими общинами, таких как США, Франция, Великобритания и Италия, количество антисемитских инцидентов превысило показатели 2022 года.

"Война в Газе лишь подлила масла в огонь, который и так уже вышел из-под контроля", - отмечают авторы отчета Центра изучения современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете.

На фоне этих тревожных тенденций эксперты обращают внимание на трансформацию самого антисемитизма. Помимо традиционной юдофобии, пришедшей из ультраправой среды, все большую угрозу представляет так называемый радикальный антисионизм. Эта форма ненависти маскируется под политическую критику Израиля, но на деле нередко носит откровенно антисемитский характер.

"Сегодня многие называют себя "антисионистами" и утверждают: "Нет, я ненавижу не евреев, а сионистов", - поясняет глава ближневосточного отделения Антидиффамационной лиги (АДЛ) Кароль Нуриэль. - Но не стоит обманываться: антисионизм - это тот же антисемитизм. Ведь кто такие сионисты? Это те, кто верит, что у еврейского народа есть историческое право на свою землю".

Лозунг "От реки до моря, Палестина будет свободной", который часто звучит на демонстрациях против Израиля, эксперты АДЛ относят к числу антисемитских. Он подразумевает уничтожение Израиля как еврейского государства и изгнание его еврейского населения. Этот призыв вступает в прямое противоречие с концепцией "двух государств для двух народов", поддерживаемой ООН. В Чехии и Баварии данный лозунг признан разжигающим ненависть, а в Нидерландах он запрещен как подстрекательский.

По словам историка иудаики и Холокоста Ксении Кример, распространение идей о "сионизме как колониализме" - это результат масштабной пропаганды, которую Советский Союз активно вел с конца 1960-х годов. "СССР использовал эту идеологическую установку как инструмент влияния на коммунистические партии в западных странах, и она укоренилась в леворадикальных кругах на Западе, в том числе в культурной и интеллектуальной среде", - поясняет Кример.

Эти искажения породили крайне упрощенную картину ближневосточного конфликта: "безжалостный израильский оккупант" против "бессубъектной жертвы-палестинца". При этом страдания других народов, например уйгуров в Китае или суданцев в Африке, не вызывают у мирового сообщества и сотой доли того же возмущения, что ситуация в секторе Газа.

Антисемитизм в Европе больше не является маргинальным явлением. Он проник в общественный мейнстрим, подпитываемый как политической риторикой, так и агрессивной пропагандой в соцсетях. И эта тенденция угрожает не только еврейским общинам, но и стабильности европейских демократий в целом.

Сегодня Израиль для антисемитов стал своего рода "коллективным евреем", утверждает профессор Берлинского технического университета и исследовательница антисемитизма Моника Шварц-Фризель. По ее словам, мифы о "евреях-детоубийцах", "расхитителях чужих земель" и "разрушителях народов", которые на протяжении веков подпитывали юдофобию, теперь переносятся на современный Израиль. По этой логике, ближневосточный конфликт - не причина ненависти к еврейскому государству, а лишь катализатор тех предрассудков, которые существовали задолго до него и продолжат существовать вне зависимости от израильской политики. "Сам факт существования Израиля символизирует сохранение еврейской жизни, а это заноза в душе всех антисемитов", - отмечает Шварц-Фризель.

Между правыми и левыми: неожиданные политические симпатии

Антиизраильская риторика, усилившаяся на фоне конфликта в Газе, привела к парадоксальной ситуации. Европейские евреи, традиционно голосовавшие за либеральные и левые силы, начали обращать внимание на правые партии, которые обещают бороться с исламизацией и радикальными движениями.

"Главная угроза для французских евреев исходит сегодня от мусульман и левых радикалов", - уверен раввин руанской синагоги Шмуэль Любецки. "Левые нормализуют антисемитизм, маскируя его под борьбу с сионизмом, - поясняет он. - Многие евреи предпочли на последних выборах голосовать за крайне правых, видя в них противовес леворадикальным активистам. Ультраправые ненавидят мусульман, а это, по мнению некоторых евреев, снижает уровень враждебности в их адрес".

Эти настроения находят подтверждение и в социологических данных. Согласно опросу CRIF, негативные стереотипы о евреях разделяют 55% сторонников крайне левой партии "Непокорённая Франция" (LFI) и 52% избирателей крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Однако различия в подходах двух лагерей становятся особенно заметны при взгляде на их отношение к ХАМАС. Среди сторонников LFI 25% симпатизируют этой террористической организации, а 44% отказываются признавать ХАМАС экстремистским движением даже после теракта 7 октября. Среди сторонников Марин Ле Пен таких всего 4% и 75% соответственно.

Эти данные не случайны. Лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон давно известен своей антиизраильской риторикой. Он называл французских евреев "высокомерным меньшинством" и обвинял их в смерти Иисуса Христа. После теракта ХАМАС Меланшон и его соратники не только отказались осудить нападение, но и назвали террористов "движением сопротивления". Одна из депутатов его партии Рима Хасан тогда заявила, что атака боевиков была "законным действием" и что у Израиля "нет права на самозащиту".

По данным Fondapol и AJC, 92% французских евреев считают "Непокорённую Францию" главной политической силой, ответственной за рост антисемитизма в стране. Более половины опрошенных (57%) признались, что задумаются об эмиграции, если кандидат от LFI победит на будущих президентских выборах. "Кажется, у Франции для евреев нет будущего", - заявил после успеха левого блока на выборах главный раввин Большой синагоги Парижа Моше Себбаг.

На этом фоне правые популисты стремятся продемонстрировать себя как "щит" для еврейских общин. Один из ярких примеров - голландский политик Герт Вилдерс, лидер антиисламистской Партии свободы (PVV), которая победила на выборах в ноябре 2023 года. В своей кампании PVV подчеркивала свою поддержку Израиля как "единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке", а также пообещала перенести посольство Нидерландов в Иерусалим и закрыть диппредставительство в Рамалле.

Аналогичную стратегию использует и Марин Ле Пен. В своей предвыборной кампании она неоднократно заявляла о необходимости защитить французских евреев от исламского радикализма. В конце 2023 года некоторые члены её партии приняли участие в марше в поддержку Израиля, организованном французской еврейской общиной. Этот шаг стал знаковым: Израиль, который ранее бойкотировал "Национальное объединение", установил с партией официальные контакты. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар лично поручил наладить диалог с партией Ле Пен, а также с ранее изолированными "Шведскими демократами" и испанской партией "Голос".

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла уже в марте 2025 года должен посетить Израиль и принять участие в международной конференции по борьбе с антисемитизмом.

"Долгое время еврейские избиратели голосовали по тем же принципам, что и остальные французы, - комментирует социолог Себастьен Мосба-Натансон из Сорбоннского университета. - Но теперь всё меняется. Для многих евреев крайне правые стали теми, кто открыто поддерживает Израиль и еврейскую общину".

Действительно, в округах с большим еврейским населением на последних выборах кандидаты от "Национального объединения" получили заметно больше голосов, чем на предыдущих. Однако далеко не все готовы поддержать партию Марин Ле Пен. Её связи с неонацистскими кругами в прошлом, а также высказывания её отца Жана-Мари Ле Пена, которого судили за отрицание Холокоста, до сих пор вызывают у многих французских евреев недоверие.

Некоторые еврейские избиратели предпочли поддержать на выборах партию "Реконкиста", возглавляемую писателем Эриком Земмуром - выходцем из еврейской семьи алжирского происхождения. Хотя "Реконкиста" также придерживается праворадикальных взглядов, у нее нет столь скандального прошлого, как у "Национального объединения".

Кроме того, для ортодоксальных евреев выбор в пользу Ле Пен вызывает сомнения по религиозным причинам. Её предложения запретить халяльное мясо и ношение хиджаба, по мнению некоторых, могут привести и к ограничениям в соблюдении еврейских традиций, включая кошерный забой скота.

Эксперты полагают, что на предстоящих президентских выборах 2027 года значительное число голосов евреев может достаться нынешнему министру внутренних дел Брюно Ретайо, который выступает за ужесточение миграционной политики, но при этом не имеет репутации крайнего радикала.

Таким образом, европейские евреи оказались в сложной политической дилемме. Левые, которые традиционно выступали за права меньшинств, все чаще становятся источником агрессивной антиизраильской риторики. Правые, несмотря на свою спорную репутацию, пытаются позиционировать себя как защитники еврейских общин. Это вынуждает евреев делать выбор между политическими силами, каждая из которых несет свои риски и противоречия.

Европа столкнулась с тревожной тенденцией: антисемитизм перестал быть уделом лишь экстремистов или маргинальных политических групп. Он проник на оба конца политического спектра - как в крайние левые движения, так и в ряды правых популистов, создавая для еврейских общин беспрецедентную угрозу.

Парадокс "Альтернативы для Германии"

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), триумфатор последних выборов в ФРГ, активно демонстрирует поддержку Израиля и еврейских общин. В заявлении парламентской группы АдГ от 7 октября 2023 года, опубликованном вскоре после теракта ХАМАС, говорилось: "Мы самым решительным образом осуждаем террористическую атаку. Мы полностью солидарны с Израилем и еврейским народом". Партия также выступала за полный запрет в Германии деятельности движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), которое призывает к бойкоту израильских товаров и компаний.

Тем не менее, за внешне проеврейской риторикой АдГ скрываются тревожные тенденции. Партия на протяжении многих лет замечена в распространении антисемитских стереотипов и попытках пересмотреть отношение к нацистскому прошлому Германии. Сооснователь АдГ Александр Гауланд однажды назвал Адольфа Гитлера и нацистов "всего лишь каплей птичьего дерьма" на фоне "славной тысячелетней истории Германии". Он также утверждал, что немцы должны "гордиться достижениями своих солдат" в обеих мировых войнах.

"Члены партии неоднократно заявляли, что школьников не следует возить в концлагеря с образовательными экскурсиями, настаивали на прекращении рефлексий по поводу вины Германии за Холокост, призывали перестать "посыпать голову пеплом"", - отмечает историк Ксения Кример. "Всё это на съезде АдГ повторил Илон Маск, но важно понимать: не Маск предложил эту идею - он лишь отразил настроения, которые уже давно звучат внутри партии", - подчеркивает она.

На этом фоне примечательно, что Израиль по-прежнему отказывается исключить АдГ из своего "черного списка" политических сил, с которыми не ведутся дипломатические контакты. В отличие от французского "Национального объединения" или голландской Партии свободы, с которыми Тель-Авив наладил диалог, АдГ остается под подозрением из-за ее связей с неонацистскими кругами и неоднозначных заявлений о Холокосте.

Еврейская община Германии, насчитывающая около 120 тысяч человек, относится к АдГ с глубоким недоверием. Еще несколько лет назад бывшая глава партии Фрауке Петри заявляла, что именно АдГ является "гарантом безопасности еврейской жизни" в Германии благодаря своей жесткой позиции против исламской иммиграции. Однако Центральный совет евреев Германии резко осудил эти заявления, подчеркнув, что АдГ - это "расистская и антисемитская партия", которая "сеет ненависть, разделяет общество и угрожает демократии".

Накануне досрочных выборов в Бундестаг в феврале 2024 года Центральный совет вновь выступил с открытым обращением к еврейским общинам. Глава совета Йозеф Шустер призвал евреев не поддерживать ни АдГ, ни крайне левый "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), указав, что обе партии представляют угрозу как для еврейских общин, так и для общества в целом. "Антисемиты крайне правого толка и радикальные враги Израиля и Украины слева находят приют в АдГ и BSW. Очевидно, что эти силы не намерены способствовать благополучию Германии", - отметил Шустер.

Антисемитизм как общий знаменатель

Эксперты подчеркивают, что современный антисемитизм проник в самые разные политические лагеря. Если правые популисты зачастую пытаются пересмотреть историческую ответственность Германии за Холокост, то левые радикалы, прикрываясь антиизраильской риторикой, продвигают идеи, которые фактически оправдывают насилие в отношении евреев.

"На нас нападают друзья ХАМАС, на нас нападают крайне левые антиимпериалисты, на нас нападают исламисты, на нас нападают крайне правые. Политические группы, которые обычно являются смертельными врагами, объединяются в антисемитизме - с такой яростью, какой мы никогда раньше не видели", - заявил уполномоченный еврейской общины Берлина по борьбе с антисемитизмом Зигмунт Кёнигсберг.

Еврейская община между двумя огнями

Для европейских евреев сегодняшний политический ландшафт оказался полем минного действия. С одной стороны, крайне левые партии, традиционно выступавшие за права меньшинств, все чаще поддерживают пропалестинскую риторику и демонстративно игнорируют антисемитские проявления в своих рядах. С другой стороны, крайне правые силы пытаются позиционировать себя как "щит" для евреев, одновременно пропагандируя идеи, подрывающие память о Холокосте и открывающие дорогу к историческому ревизионизму.

В этой атмосфере еврейские общины Европы оказались перед сложным выбором. В условиях нарастающей агрессии со стороны исламистов и леворадикальных движений, многие евреи видят в правых популистах защитников от физической угрозы. Однако доверие к этим силам подрывают их связи с крайне правыми экстремистами, их риторика о "прекращении раскаяния" за Холокост и настойчивые попытки "переписать историю".

Эксперты предупреждают: европейским евреям сегодня угрожает не одна конкретная политическая сила, а общий рост ненависти, который пронизывает весь политический спектр. В этих условиях необходимо не просто искать союзников, но и сохранять историческую бдительность, чтобы не допустить повторения катастроф прошлого.