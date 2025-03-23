Папа Римский попал на видео впервые после госпитализации

Папа Римский Франциск появился перед верующими впервые после госпитализации из-за болезни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на своего корреспондента в Риме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На опубликованных кадрах видно, что понтифик предстал перед собравшимися на площади католиками и обратился к верующим с традиционным напутствием. Это его первое появление на публике после госпитализации 14 февраля 2025 года с тяжелой двусторонней пневмонией.