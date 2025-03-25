В этой стране зафиксировали масштабный блэкаут

Населенные пункты на Карибском побережье Мексики временно остались без света. Об этом сообщило издание Milenio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, в том числе масштабный блэкаут затронул острова Мухерес и Косумель.

"Инцидент вышел за пределы [города] Канкун. Без электроснабжения остались муниципалитеты Бакалар, Тулум, Плайя-дель-Кармен, Пуэрто-Морелос, Исла-Мухерес и Косумель", - говорится в материале.

Данные муниципалитеты являются популярными курортами среди зарубежных туристов.

Из публикации следует, что к текущему моменту специалисты восстановили электроснабжение в ряде районов. Однако жители других населенных пунктов продолжают жаловаться на отключение света.