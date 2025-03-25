В этой стране зафиксировали масштабный блэкаут - ВИДЕО
Населенные пункты на Карибском побережье Мексики временно остались без света. Об этом сообщило издание Milenio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации журналистов, в том числе масштабный блэкаут затронул острова Мухерес и Косумель.
"Инцидент вышел за пределы [города] Канкун. Без электроснабжения остались муниципалитеты Бакалар, Тулум, Плайя-дель-Кармен, Пуэрто-Морелос, Исла-Мухерес и Косумель", - говорится в материале.
Данные муниципалитеты являются популярными курортами среди зарубежных туристов.
Из публикации следует, что к текущему моменту специалисты восстановили электроснабжение в ряде районов. Однако жители других населенных пунктов продолжают жаловаться на отключение света.
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