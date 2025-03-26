В Австрии экс-министра посадят в тюрьму

Верховный суд Австрии приговорил бывшего министра финансов Карла-Хайнца Грассера к четырем годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с приватизацией жилого фонда компании BUWOG.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Kurier, суд отклонил апелляцию Грассера и оставил в силе решение первой инстанции, однако сократил срок наказания в два раза, до четырех лет лишения свободы. Грассер должен начать отбывать наказание в течение четырех недель. Первоначально Венский уголовный суд приговорил его в 2020 году к восьми годам тюрьмы.

Решение Верховного суда еще не вступило в законную силу, и защита Грассера планирует обжаловать приговор.

Судебный процесс начался в 2017 году, когда прокуратура предъявила Грассеру обвинения в получении взятки за передачу инсайдерской информации консорциуму, участвовавшему в тендере на приватизацию 60 000 квартир государственной компании в 2004 году. Это привело к тому, что консорциум выиграл тендер, предложив на 1,2 миллиона евро больше, чем компания CA Immo, главный конкурент на торгах (961,2 млн евро против 960 млн евро).