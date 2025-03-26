Уолтц взял на себя вину за произошедшее в Белом доме

Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности, заявил, что берет на себя полную ответственность за добавление главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в чат, где сотрудники администрации США обсуждали удары по Йемену.

"Вопрос не в отдельном человеке. Я полностью отвечаю за случившееся. Я создал этот чат, и моя задача - обеспечивать согласованность действий", - сказал Уолтц в интервью телеканалу Fox News, сообщает Day.Az.

24 марта Голдберг опубликовал статью, в которой утверждал, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где обсуждался вопрос ударов по Йемену.

По словам представителей Белого дома, администрация Трампа рассматривает этот инцидент как попытку демократов отвлечь внимание общественности от достижений президента Дональда Трампа. В свою очередь, Уолтц заявил, что администрация США проводит расследование, чтобы выяснить, каким образом Голдберг оказался в чате в Signal.