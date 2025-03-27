Инцидент в метро: мать с ребенком упали на рельсы

Женщина с ребенком на руках упала с платформы в метро.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пассажирка с ребенком упала на пути на станции "Коломенская". Ожидавшая поезд женщина отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и свалилась вниз.

Подняться на платформу ей помогли очевидцы. Ни женщина, ни ребенок не пострадали.