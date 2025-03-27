https://news.day.az/world/1740099.html Инцидент в метро: мать с ребенком упали на рельсы - ВИДЕО Женщина с ребенком на руках упала с платформы в метро. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пассажирка с ребенком упала на пути на станции "Коломенская". Ожидавшая поезд женщина отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и свалилась вниз. Подняться на платформу ей помогли очевидцы.
Инцидент в метро: мать с ребенком упали на рельсы - ВИДЕО
Женщина с ребенком на руках упала с платформы в метро.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пассажирка с ребенком упала на пути на станции "Коломенская". Ожидавшая поезд женщина отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и свалилась вниз.
Подняться на платформу ей помогли очевидцы. Ни женщина, ни ребенок не пострадали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре