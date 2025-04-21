Град размером почти с куриное яйцо выпал в России

В Великом Новгороде выпал "летний" град размером чуть меньше куриного яйца.

Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области после жарких выходных. Некоторые жители заверили, что первый раз увидели в понедельник такой крупный град в поселке.

В выходные в регионе стояла непривычно теплая для апреля погода, воздух прогрелся почти до плюс 27 градусов.