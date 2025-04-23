Кеннеди-младший заявил о росте хронических заболеваний среди детей в США

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший рассказал о больном населении страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

Когда мой дядя был президентом, 3% американских детей страдали хроническими заболеваниями. Сегодня этот показатель составляет около 60%. И это широкая категория, тех, у кого есть такие диагнозы, как СДВГ, неврологические расстройства, задержка речи, речевые тики, синдром Туретта, нарколепсия, РАС и аутизм. Все это травмы, о которых я никогда не слышал, когда был ребенком. Они не были частью номенклатуры. Они не были частью диалога.

74% американских детей непригодны к военной службе. Как мы собираемся поддерживать наше мировое лидерство при таком больном населении? Я никогда не знал никого, у кого была бы аллергия на арахис. Я никогда не знал никого, у кого была бы пищевая аллергия. Почему у пятерых из моих семи детей аллергия?