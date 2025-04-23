В Турции продолжают наблюдаться афтершоки

В братской Турецкой Республике после мощного землетрясения магнитудой 6.2, зарегистрированного сегодня в 12:49 по местному времени (13:49 по бакинскому времени) в Мраморном море, продолжается фиксация афтершоков в этом районе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

В сообщении отмечается, что в настоящее время Бюро продолжает мониторинг ситуации в зоне землетрясения в братской стране, и в регионе продолжают фиксироваться афтершоки.

Среди зафиксированных подземных толчков имеются как толчки с магнитудой выше 3, так и слабые по магнитуде.

Предполагается, что афтершоки в зоне землетрясения будут продолжаться в течение определённого времени до полного затухания очага.