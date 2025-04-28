В Лондоне прошли протесты пакистанской и индийской диаспор

В Лондоне группа британских пакистанцев и превосходящая по численности группа индийской диаспоры провели протесты на разных сторонах улицы, разделенные полицией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.