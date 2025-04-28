https://news.day.az/world/1748358.html В Лондоне прошли протесты пакистанской и индийской диаспор - ВИДЕО В Лондоне группа британских пакистанцев и превосходящая по численности группа индийской диаспоры провели протесты на разных сторонах улицы, разделенные полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Лондоне прошли протесты пакистанской и индийской диаспор - ВИДЕО
В Лондоне группа британских пакистанцев и превосходящая по численности группа индийской диаспоры провели протесты на разных сторонах улицы, разделенные полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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