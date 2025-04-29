https://news.day.az/world/1748852.html В США оценили ход переговоров с Ираном США сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры по ядерным разработкам. Как передает Day.Az, об этом в статье для журнала The National Interest написал помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
В США оценили ход переговоров с Ираном
США сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры по ядерным разработкам.
Как передает Day.Az, об этом в статье для журнала The National Interest написал помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Дипломатические усилия раннего этапа в направлении этой цели предпринимаются сейчас. Однако президент США Дональд Трамп дает понять, что рассматриваются все варианты действий, чтобы не позволить Ирану получить ядерную бомбу когда-либо", - отметил он.
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