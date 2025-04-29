В США оценили ход переговоров с Ираном

США сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры по ядерным разработкам.

Как передает Day.Az, об этом в статье для журнала The National Interest написал помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Дипломатические усилия раннего этапа в направлении этой цели предпринимаются сейчас. Однако президент США Дональд Трамп дает понять, что рассматриваются все варианты действий, чтобы не позволить Ирану получить ядерную бомбу когда-либо", - отметил он.