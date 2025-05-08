https://news.day.az/world/1751225.html Самый активный гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на 150 м - ВИДЕО Извержение вулкана Килауэ на Гавайских островах продолжается, лавовые фонтаны достигают высоты более 150 метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самый активный гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на 150 м - ВИДЕО
Извержение вулкана Килауэ на Гавайских островах продолжается, лавовые фонтаны достигают высоты более 150 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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