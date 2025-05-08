Самый активный гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на 150 м

Извержение вулкана Килауэ на Гавайских островах продолжается, лавовые фонтаны достигают высоты более 150 метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.