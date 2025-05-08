Команда Трампа готовит величайшее разоблачение Байдена

"Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром", - говорится в сообщении издания.

Уточняется, что спецпрокурор Роберт Хур, который проводил это интервью, расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии.

Как заявил Politico приближенный к Трампу адвокат Майк Дэвис, эта запись интервью обнажит некую правду, которую скрывали долгое время. Отмечается, что команда Байдена готовится к возможной публикации интервью.

Трамп не раз критиковал Джо Байдена и его работу на посту главы государства. Однажды республиканец обвинил Байдена в коррумпированности, назвав его тираном и худшим президентом в истории США.

По мнению Трампа, при Байдене Соединенные Штаты стали несвободной страной, в которой "не соблюдается свобода слова". Также нынешний глава Белого дома обвинил предшественника в высоком уровне инфляции в стране.