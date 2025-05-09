https://news.day.az/world/1751431.html В Испании и Китае зафиксированы сильные штормы - ВИДЕО То, что вы видите, - это не снег, а огромное количество града. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Испании и Китае зафиксировали похожие явления. Сильные штормы принесли настолько много града, что машины не могли проехать. Например, в нескольких районах Валенсии выпало до 37 литров осадков на квадратный метр.
В Испании и Китае зафиксированы сильные штормы - ВИДЕО
То, что вы видите, - это не снег, а огромное количество града.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Испании и Китае зафиксировали похожие явления. Сильные штормы принесли настолько много града, что машины не могли проехать.
Например, в нескольких районах Валенсии выпало до 37 литров осадков на квадратный метр.
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