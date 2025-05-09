В Испании и Китае зафиксированы сильные штормы

То, что вы видите, - это не снег, а огромное количество града.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Испании и Китае зафиксировали похожие явления. Сильные штормы принесли настолько много града, что машины не могли проехать.

Например, в нескольких районах Валенсии выпало до 37 литров осадков на квадратный метр.