В пяти районах Испании объявлен режим ЧС

В пяти районах испанской Каталонии был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе, на котором хранилось 70 тонн хлора для бассейнов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Infobae.

Завод произошел на складе Clim Waterpool в Каталонии около 2:20 по местному времени.

Жителей городов Виланова-и-ла-Желтру, Сан-Пере-де-Рибес и Кубельес в Барселоне, а также Куниты и Калафеля в Таррагоне призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается, однако в Каталонию прибыли несколько дополнительных бригад неотложной помощи. Для облегчения работы экстренных служб было частично ограничено дорожное движение.

По данным пожарной службы Каталонии, сейчас пожар уже локализован.

"Мы остановили распространение на соседние склады. Одна из задач - следить за шлейфом, образовавшимся в результате пожара, отслеживать его развитие и уровень токсичности", - сообщили пожарные.

В борьбе с огнем привлечены 60 пожарных и двадцать специальных бригад, в том числе группа по работе с технологическими и эксплуатационными рисками и аварийно-спасательный автомобиль химической разведки.