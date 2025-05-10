Новый папа Римский назвал важнейшую проблему человечества

Новый папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей речи он пообещал продолжить ориентироваться на некоторые основные приоритеты своего предшественника папы Римского Франциска. Он призвал хранить "драгоценное наследие" Франциска I. По словам Льва XIV, оно состояло в "мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях".

В четверг, 8 мая, конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: "Мир вам всем!" и призвал их строить мосты диалога.