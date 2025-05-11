В Стамбуле метробус попал в ДТП

В Стамбуле, метробус врезался в другой метробус на остановке.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате аварии 1 человек погиб и 48 получили травмы, состояние двоих тяжелое.