https://news.day.az/world/1751806.html В Стамбуле метробус попал в ДТП - десятки пострадавших - ВИДЕО В Стамбуле, метробус врезался в другой метробус на остановке. Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате аварии 1 человек погиб и 48 получили травмы, состояние двоих тяжелое.
В Стамбуле метробус попал в ДТП - десятки пострадавших - ВИДЕО
В Стамбуле, метробус врезался в другой метробус на остановке.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате аварии 1 человек погиб и 48 получили травмы, состояние двоих тяжелое.
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