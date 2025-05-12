Китай намерен активнее сотрудничать с Латинской Америкой

КНР объединит усилия с Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами в рамках борьбы с гегемонией на международной арене. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И, сообщается на сайте возглавляемого им внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дипломат высказался о ситуации на глобальной политической арене в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Переговоры прошли в Пекине.

"Выход латиноамериканских стран на международную арену - неизбежная историческая тенденция. КНР твердо поддерживает солидарность и политику опоры на собственные силы государств региона, усиление их роли [при решении] международных и региональных дел", - сказал Ван И.

Он добавил, что КНР готова сотрудничать с венесуэльским правительством и властями других латиноамериканских государств при противостоянии гегемонии и отстаивании международной справедливости. По словам дипломата, Пекин и Каракас будут вместе отстаивать многосторонний подход к решению глобальных проблем и защищать законные права государств. Речь идет как о самих КНР и Венесуэле, так и различных развивающихся странах.